Как экспертные команды врачей принимают решения после реформы МСЭК – ответ Минздрава

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.
В Министерстве здравоохранения объяснили, как экспертные команды врачей принимают решение.
Решение экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования лица (ЕКОПФО) – это документ, который принимается после анализа состояния здоровья человека, степени нарушений функционирования и его потребностей. Он является результатом комплексного оценивания и включает выводы и рекомендации, направленные на обеспечение необходимой поддержки.
Процесс принятия решения экспертной командой состоит из нескольких этапов, обеспечивающих тщательность и объективность оценки.
Включення справи до черги
Після отримання справи адміністратор закладу охорони здоров’я:
Оцінювання експертною командою
Оцінювання експертною командою — це ключовий етап, що забезпечує комплексний аналіз стану здоров’я людини, її функціональних можливостей і потреб.
Цей процес забезпечує повний огляд стану здоров’я та функціональних потреб людини, що дозволяє ухвалити об’єктивне рішення та розробити рекомендації для подальшої підтримки.
Ухвалення рішення
Процес ухвалення рішення експертною командою передбачає чітку та структуровану процедуру, спрямовану на забезпечення об’єктивності, прозорості й точності.
У день розгляду справи експертна команда отримує доступ до всієї необхідної інформації про людину, направлену на оцінювання. Лікарі уважно вивчають надані документи та матеріали, що містять медичні висновки, результати обстежень і додаткові дані.
Рішення експертної команди ухвалюється спільно всіма її членами. У процесі обговорення кожен лікар має рівне право голосу, що забезпечує колегіальність і врахування думки кожного спеціаліста. Якщо голоси розподіляються порівну, остаточне рішення приймає головуючий лікар, чия спеціальність відповідає профілю справи.
Усі результати оцінювання, включно з висновками й ухваленими рішеннями, заносяться до протоколу розгляду експертною командою. Документ підписується кожним членом команди за допомогою електронного підпису, що надає протоколу офіційний статус і юридичну силу.
Експертна команда може призначити додаткові медичні обстеження для уточнення стану здоров’я людини. З цією метою головуючий лікар формує електронне направлення в електронній системі охорони здоров’я.
На додаткові обстеження людина може бути направлена одноразово. Винятком є випадки, коли за результатами такого обстеження виявлено нові стани, діагнози або порушення структури і функцій організму, які не були зазначені в медичній документації, що додавалась до направлення.
Види ухвалених рішень
Експертна команда ухвалює рішення відповідно до потреб людини. До основних належать:
Строки ухвалення рішення
Експертна команда зобов’язана ухвалити рішення протягом 30 календарних днів із моменту включення справи до черги. У разі, якщо людину направлено на додаткове обстеження, відлік 30-денного строку розгляду починається з дня завершення цього обстеження.
Отримання рішення
Рішення вноситься до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, і пацієнт може отримати його у зручний спосіб:
Після ухвалення рішення експертної команди починається реалізація його рекомендацій та передбачених заходів підтримки.
Оскарження рішення
У разі незгоди з рішенням експертної команди пацієнт має право його оскаржити. Для цього передбачено чіткий механізм. Скарга може бути подана до Центру оцінювання функціонального стану особи.
Термін подання скарги — 40 календарних днів із надсилання витягу з рішення скаржнику (його уповноваженому представнику).
Можливі ситуації та алгоритми їх вирішення
Якщо пацієнт не з’явився на очний чи дистанційний розгляд справи, необхідно уточнити причину неявки (зв’язавшись із пацієнтом або його представником). У разі поважних причин оцінювання може бути перенесено.
Форс-мажорні обставини — це ситуації, що унеможливлюють проведення розгляду справ через надзвичайну і непереборну за наявних умов силу (до прикладу, обстріл тощо). У таких випадках:
Конфлікт інтересів виникає, коли публічні обов’язки лікаря суперечать його приватним інтересам.
Що НЕ є конфліктом інтересів:
У разі виявлення конфлікту інтересів лікар зобов’язаний повідомити адміністратора, і його участь у розгляді справи припиняється.
Члени експертної команди можуть залишити коментар у протоколі, якщо вони не погоджуються з прийнятим рішенням.
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