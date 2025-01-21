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Два общества в Полтавской области уклонились от уплаты 50 млн гривен налогов

22:00, 21 января 2025
Бухгалтер запорожского предприятия в течение 2022–2024 годов уклонилась от уплаты НДС, не отражая операции по продаже товаров в налоговых декларациях.
Два общества в Полтавской области уклонились от уплаты 50 млн гривен налогов
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В Полтавской области благодаря действиям прокуратуры в государственный бюджет вернули более 50 млн грн налогов, которые не были уплачены должностными лицами двух предприятий из Запорожья и Днепра. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Следствие выяснило, что бухгалтер запорожского предприятия, занимающегося оптовой торговлей продуктами питания и табачными изделиями, в течение 2022–2024 годов уклонялась от уплаты НДС.

Для этого она указывала в бухгалтерской отчетности операции по продаже товаров, но не отражала их в налоговых декларациях, что привело к неуплате более 40 млн. грн. налогов в государственный бюджет Украины.

Директор днепровского общества, основной деятельностью которого является оптовая торговля молочными продуктами, растительным маслом и жирами, в 2023 году уклонился от уплаты налога на прибыль.

В частности, в бухгалтерском и налоговом учетах были отражены финансовые операции по приобретению товарно-материальных ценностей, которые фактически не производились, что позволило обществу не уплатить налог с этой суммы.

В результате таких действий в бюджет не поступило почти 10 млн грн. Нанесенный ущерб должностными лицами обществ возмещен в полном объеме.

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налоги

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