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Два товариства на Полтавщині ухилилися від сплати 50 млн гривень податків

22:00, 21 січня 2025
Бухгалтерка запорізького підприємства протягом 2022–2024 років ухилилася від сплати ПДВ, не відображаючи операції з продажу товарів у податкових деклараціях.
Два товариства на Полтавщині ухилилися від сплати 50 млн гривень податків
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На Полтавщині завдяки діям прокуратури до державного бюджету повернули понад 50 млн грн податків, які не були сплачені посадовими особами двох підприємств із Запоріжжя та Дніпра. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура. 

Слідство з’ясувало, що бухгалтерка запорізького підприємства, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування та тютюновими виробами, протягом 2022–2024 років ухилялася від сплати ПДВ.

Для цього вона вказувала у бухгалтерській звітності операції з продажу товарів, але не відображала їх у податкових деклараціях, що призвело до несплати понад 40 млн грн податків до державного бюджету України.

Директор дніпровського товариства, основною діяльністю якого є оптова торгівля молочними продуктами, олією та жирами, у 2023 році ухилився від сплати податку на прибуток. 

Зокрема, у бухгалтерському та податковому обліках було відображено фінансові операції з придбання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не проводились, що дало змогу товариству не сплатити податок із цієї суми.

Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло майже 10 млн грн. Заподіяні збитки службовими особами товариств відшкодовані в повному обсязі.

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