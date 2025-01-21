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Швейцарія зазнала кібератаки під час Світового економічного форуму в Давосі

20:16, 21 січня 2025
DDoS-атаки на Швейцарію під час економічного форуму: хакери вдарили по Цюриху і Люцерну.
Швейцарія зазнала кібератаки під час Світового економічного форуму в Давосі
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У Швейцарії відбулася серія кібератак на сайти кількох муніципалітетів та банків, що збіглася у часі з початком Світового економічного форуму в Давосі, повідомляє SwissInfo.

Атаки зафіксували у кантонах Цюрих і Во, а також у трьох муніципалітетах кантону Люцерн. Місцеві ЗМІ, зокрема Bluewin.ch, уточнюють, що мова йде про атаки типу DDoS, ймовірно, здійснені російською хакерською групою NoName.

Національний центр кібербезпеки Швейцарії заявив, що подібні інциденти були очікуваними на фоні проведення глобальної економічної події. Ця ж хакерська група вже атакувала кілька сайтів федерального уряду Швейцарії у червні 2023 року.

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хакер кібератака Швейцарія

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