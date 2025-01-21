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Швейцария подверглась кибератаке во время Всемирного экономического форума в Давосе

20:16, 21 января 2025
DDoS-атаки на Швейцарию во время экономического форума: хакеры ударили по Цюриху и Люцерну.
Швейцария подверглась кибератаке во время Всемирного экономического форума в Давосе
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В Швейцарии произошла серия кибератак на сайты нескольких муниципалитетов и банков, совпавшая по времени с началом Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает SwissInfo.

Атаки зафиксировали в кантонах Цюрих и Во, а также в трех муниципалитетах кантона Люцерн. Местные СМИ, в частности Bluewin.ch, уточняют, что речь идет об атаках типа DDoS, вероятно, осуществленных российской хакерской группой NoName.

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии заявил, что подобные инциденты были ожидаемыми на фоне проведения глобального экономического события. Эта же хакерская группа уже атаковала несколько сайтов федерального правительства Швейцарии в июне 2023 года.

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хакер кибератака Швейцария

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