Швейцария подверглась кибератаке во время Всемирного экономического форума в Давосе

DDoS-атаки на Швейцарию во время экономического форума: хакеры ударили по Цюриху и Люцерну.

В Швейцарии произошла серия кибератак на сайты нескольких муниципалитетов и банков, совпавшая по времени с началом Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает SwissInfo.

Атаки зафиксировали в кантонах Цюрих и Во, а также в трех муниципалитетах кантона Люцерн. Местные СМИ, в частности Bluewin.ch, уточняют, что речь идет об атаках типа DDoS, вероятно, осуществленных российской хакерской группой NoName.

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии заявил, что подобные инциденты были ожидаемыми на фоне проведения глобального экономического события. Эта же хакерская группа уже атаковала несколько сайтов федерального правительства Швейцарии в июне 2023 года.

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