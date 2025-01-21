Практика судов
  1. В Украине

Кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

19:39, 21 января 2025
Плательщиками налога на недвижимое имущество, которое не являются земельными участками, являются как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, владеющих жилой или нежилой недвижимостью.
Кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Отмечается, что согласно п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости.

Подпунктом 266.1.2 п. 266.1 ст. 266 НКУ определены плательщики налога в случае нахождения объектов жилой и/или нежилой недвижимости в общей долевой или совместной совместной собственности нескольких лиц:

а) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю;

б) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, налогоплательщиком является один из таких лиц-собственников, определенный с их согласия, если иное не установлено судом;

в) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц и разделен между ними в натуре, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги недвижимость земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли свидетель в уголовном производстве отменить постановление о закрытии производства и назначить группу прокуроров? Продолжение Саги – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: прокурор-свидетель не только отменил постановление о закрытии уголовного производства, но и назначил группу прокуроров для дальнейшего расследования.

Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов

Правительство записало в Стратегии задачи по пересмотру социально ориентированного законодательства.

Дональд Трамп отменил для федеральных чиновников США дистанционную работу и вернул возможность увольнения за неэффективность

Дональд Трамп издал ряд указов о перезагрузке аппарата федеральных госслужащих.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів