Плательщиками налога на недвижимое имущество, которое не являются земельными участками, являются как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, владеющих жилой или нежилой недвижимостью.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Отмечается, что согласно п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости.

Подпунктом 266.1.2 п. 266.1 ст. 266 НКУ определены плательщики налога в случае нахождения объектов жилой и/или нежилой недвижимости в общей долевой или совместной совместной собственности нескольких лиц:

а) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю;

б) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, налогоплательщиком является один из таких лиц-собственников, определенный с их согласия, если иное не установлено судом;

в) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц и разделен между ними в натуре, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю.

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