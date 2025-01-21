На Почтовой площади в Киеве ограничат движение транспорта

С сегодняшнего дня, 21 января, и до 24 января на Почтовой площади частично ограничат движение транспорта.
Как указывают в КГГА, в этот период в тоннеле транспортной развязки на Почтовой площади специалисты будут выполнять работы по герметизации швов путепровода.
Работы будут проводить по направлению улицы Набережно-Крещатицкой в ночное время с 22:00 до 6:00, поэтапно с последовательным ограничением движения транспорта:
Участников движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
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