На Поштовій площі у Києві обмежать рух транспорту

Рух транспорту частково обмежать до 24 січня.

Відсьогодні, 21 січня, і до 24 січня на Поштовій площі частково обмежать рух транспорту.

Як вказують у КМДА, у цей період у тунелі транспортної розв’язки на Поштовій площі фахівці виконуватимуть роботи з герметизації швів шляхопроводу.

Роботи проводитимуть у напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької в нічний час із 22:00 до 6:00, поетапно з послідовним обмеженням руху транспорту:

з 21 на 22 січня – першою смугою;

з 22 на 23 січня – другою смугою;

з 23 на 24 січня – третьою смугою.

Учасників руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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