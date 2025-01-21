На Поштовій площі у Києві обмежать рух транспорту

Відсьогодні, 21 січня, і до 24 січня на Поштовій площі частково обмежать рух транспорту.
Як вказують у КМДА, у цей період у тунелі транспортної розв’язки на Поштовій площі фахівці виконуватимуть роботи з герметизації швів шляхопроводу.
Роботи проводитимуть у напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької в нічний час із 22:00 до 6:00, поетапно з послідовним обмеженням руху транспорту:
Учасників руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
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