Суд відхилив клопотання про зупинення кримінального провадження через небойову службу обвинуваченого — деталі справи

В суді зазначили, що зупинення провадження можливе лише у разі перебування обвинуваченого на військовій службі за призовом по мобілізації, а він проходить службу за контрактом не в бойовій частині, обіймаючи посаду водія у ТЦК.

Корецький районний суд Рівненської області розглянув кримінальне провадження по обвинуваченню громадянина у незаконному заволодінні транспортним засобом, повідомляє пресслужба суду.

Захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про зупинення кримінального провадження, посилаючись на те, що станом на 16 січня 2025 року його підзахисний проходить військову службу в лавах ЗСУ і не може прибувати у судові засідання.

Проти задоволення клопотання захисника виступила прокурорка та зазначила, що відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України (далі у тексті — КПК України), зупинення провадження можливе лише у разі перебування обвинуваченого на військовій службі за призовом по мобілізації, а обвинувачений перебуває на військовій службі за контрактом. Тим більше не в бойовій військові частині, а у Рівненському РТЦКСП.

Також додала, що на розгляді Шепетівського районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню громадянина у вчиненні низки кримінальних правопорушень, серед яких — нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, яке не є небезпечним для життя, грабіж та хуліганство (ч.1 ст.122, ч.3 ст.186, ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України), і цей суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про зупинення кримінального провадження.

Заслухавши думку захисника, доводи прокурорки, дослідивши матеріали кримінального провадження, місцевий суд прийшов до висновку про відмову захисникові у задоволенні клопотання про зупинення кримінального провадження з наступних підстав.

У матеріалах справи міститься витяг наказу начальника Рівненського обласного ТЦК та СП, згідно з яким обвинувачений 2 січня 2025 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб рядового складу строком на 3 роки і його призначено водієм відділення забезпечення Рівненського районного територіального центру та соціальної підтримки.

Будь-яких доказів того, що обвинувачений бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, що передбачає його фактичне знаходження на лінії зіткнення та безпосередньої участі у бойових діях, внаслідок чого останній не може брати участь у судових засіданнях безпосередні в приміщенні суду або в режимі відеоконференції, суду не надано.

Корецький районний суд звернув увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 335 КПК України, у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

Отже, військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військова служба за контрактом є різними видами служб.

Зупинення судового провадження у справі є тимчасовою перервою у здійсненні провадження судом, що викликана однією із визначених у ст. 335 КПК України обставин, після усунення якої судове провадження продовжується. Тобто рішення про зупинення судового провадження не перешкоджає подальшому кримінальному провадженню, а лише відтерміновує його в часі (ухвала Верховного Суду від 01.01.2023 року №991/4509/22, провадження №51-4269ск22).

Разом з тим конструкція ст. 335 КПК України дозволяє дійти висновку, що зупинення судового провадження можливе за наявності об`єктивних перешкод для його продовження.

Згідно з приписами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Положення ч. 1 ст. 21 КПК України гарантують кожному право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Більше того, суд наголосив, що відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, зокрема захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тобто, завданням судового провадження, згідно вимог КПК України, є, зокрема, й охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Отже, справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку є необхідним, в тому числі, задля захисту прав саме обвинуваченого, а збільшення судового розгляду в часі (зумовлене зупиненням), навпаки, може призвести до порушення прав, в тому числі і прав обвинуваченого, який пропри належне повідомлення про день, час та місце розгляду кримінального провадження у судові засідання не з’являється.

З огляду на зазначені вище обставини, відсутні об’єктивні перешкоди для продовження судового провадження у цьому кримінальному провадженні, що виключає необхідність у його зупиненні.

Водночас суд зауважує, що висновок про відсутність підстав для зупинення судового провадження зроблений виключно на підставі оцінки фактичних обставин, які існують станом на час розгляду даного клопотання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.