В порту Барселони стався вибух – є загиблі і поранені

У Барселоні стався вибух на хімічному терміналі, загинула людина.

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В Іспанії, у порту Барселони, стався вибух, у результаті якого загинула одна людина, а ще одна отримала поранення. Як повідомляє Reuters, інцидент стався під час ремонтних робіт на «Енергетичному причалі», де здійснюється завантаження хімічних речовин, природного газу та нафтопродуктів.

Вибух спричинив спалах пожежі, яку вдалося ліквідувати силами рятувальників. Відповідно до інформації служби з надзвичайних ситуацій північно-східного регіону Каталонії, подія сталася о 10:40 за місцевим часом (11:40 за київським).

Мерія Барселони оперативно отримала повідомлення про вибух і пожежу, викликану вибухом транспортної цистерни. На місці події була активована програма реагування на хімічні ризики. З метою безпеки компанії, що працюють у цьому районі, отримали вказівки на евакуацію своїх співробітників.

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