Практика судів
  1. У світі

В порту Барселони стався вибух – є загиблі і поранені

19:10, 21 січня 2025
У Барселоні стався вибух на хімічному терміналі, загинула людина.
В порту Барселони стався вибух – є загиблі і поранені
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Іспанії, у порту Барселони, стався вибух, у результаті якого загинула одна людина, а ще одна отримала поранення. Як повідомляє Reuters, інцидент стався під час ремонтних робіт на «Енергетичному причалі», де здійснюється завантаження хімічних речовин, природного газу та нафтопродуктів.

Вибух спричинив спалах пожежі, яку вдалося ліквідувати силами рятувальників. Відповідно до інформації служби з надзвичайних ситуацій північно-східного регіону Каталонії, подія сталася о 10:40 за місцевим часом (11:40 за київським).

Мерія Барселони оперативно отримала повідомлення про вибух і пожежу, викликану вибухом транспортної цистерни. На місці події була активована програма реагування на хімічні ризики. З метою безпеки компанії, що працюють у цьому районі, отримали вказівки на евакуацію своїх співробітників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іспанія пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.

Дональд Трамп скасував для федеральних чиновників США дистанційну роботу і повернув можливість звільнення за неефективність

Дональд Трамп видав низку указів про перезавантаження апарату федеральних держслужбовців.

Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів