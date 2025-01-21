В порту Барселоны произошел взрыв – есть погибшие и раненые

В Барселоне произошел взрыв на химическом терминале, погиб человек.

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В Испании, в порту Барселоны, произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, а еще один получил ранения. Как сообщает Reuters, инцидент произошел во время ремонтных работ на «Энергетическом причале», где осуществляется загрузка химических веществ, природного газа и нефтепродуктов.

Взрыв вызвал вспышку пожара, который удалось ликвидировать силами спасателей. Согласно информации службы по чрезвычайным ситуациям северо-восточного региона Каталонии, происшествие произошло в 10:40 по местному времени (11:40 по киевскому).

Мэрия Барселоны оперативно получила сообщение о взрыве и пожаре, вызванном взрывом транспортной цистерны. На месте происшествия была активирована программа реагирования на химические риски. В целях безопасности компании, работающие в этом районе, получили указания на эвакуацию своих сотрудников.

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