На Буковине суд оштрафовал мужчину, который выпасал коз на кладбище

Мужчина должен оплатить штраф в сумме 1360 гривен.

Суд на Буковине оштрафовал мужчину, выпасавшего коз на кладбище. Решение по делу №724/4295/24 обнародовал Хотинский районный суд Черновицкой области.

В материалах дела указывается, что житель Хотина получил штраф от исполнительного комитета Хотинского городского совета за нарушение правил благоустройства города. Мужчина должен был уплатить в городской бюджет 1360 грн за ущерб, нанесенный его козой. Согласно постановлению комитета, он выпасал домашних животных в местах, не определенных городским советом.

«15 ноября 2024 административная комиссия при исполкоме Хотинского горсовета вынесла постановление о том, что 20 октября 2024 обвиняемый осуществлял выпас домашних животных коз на территории городского кладбища и приусадебных участках смежных землепользователей. Это привело к повреждению надгробного сооружения в пределах установленных для могилы», – говорится в решении суда.

Однако житель Хотина не согласился с постановлением исполкома и выписанным штрафом и обратился в суд. Он считал, что постановление вынесено с грубым нарушением, поскольку каких-либо противоправных действий, нарушивших требования правил благоустройства города мужчина не совершал, на территории кладбища коз не выпасал. Свидетели подтвердили, что мужчина осуществляет выпас коз на территории кладбища, поскольку проживает рядом.

«Один из свидетелей работает муниципальным инспектором Хотинского городского совета и неоднократно составлял протоколы об административном правонарушении в отношении мужчины за выпас коз в неустановленных для этого местах. Козы там пасутся постоянно, и они наносят повреждения могильным памятникам, люди не могут пойти нормально к своим родственникам на могилу из-за наличия там коз. В связи с этим в городской совет поступает множество жалоб, люди жалуются, что козы ходят по дворам, все поедают с приусадебных участков. Осенью у обвиняемого было 34 особи коз», – говорится в решении суда.

Также во время судебного расследования продемонстрировали видео, где видно, что на территории кладбища в Хотине находятся козы. Животные там паслись, ходили по кладбищу и по могильным плитам.

Суд не отменил постановление за административное правонарушение и оставил без изменений штраф в сумме 1360 гривен.

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