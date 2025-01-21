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В Резерв+ снова заработали отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов

14:08, 21 января 2025
Студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить отсрочки через приложение Резерв+.
В Резерв+ снова заработали отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов
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Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении Резерв+ заработали отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов.

«Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+», - сказала она.

Также чиновница добавила, что сейчас активно работают, чтобы другие типы отсрочек стали доступны в Резерв+.

Ранее сообщалось, что Правительство изменило процедуру получения отсрочки для родственников людей, которые пропали без вести.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, что районные (городские) комиссии по направлению для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой от направления для прохождения базовой военной службы, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

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