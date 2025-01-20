Практика судов
  1. В Украине

С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов, — Екатерина Черногоренко

14:53, 20 января 2025
В приложение Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов, а также для аспирантов.
С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов, — Екатерина Черногоренко
Источник фото: Екатерина Черногоренко / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов.

Она подчеркнула, что сразу после возобновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируется «возобновить получение для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги».

Ранее сообщалось, что Правительство изменило процедуру получения отсрочки для родственников людей, которые пропали без вести.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, что районные (городские) комиссии по направлению для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой от направления для прохождения базовой военной службы, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мобилизация отсрочка Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада подготовит законопроекты об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации забронированных

«Военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа» – в Верховной Раде выяснили, почему не заработала цифровизация мобилизации.

«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України