С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов, — Екатерина Черногоренко

В приложение Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов, а также для аспирантов.

Источник фото: Екатерина Черногоренко / Facebook

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов.

Она подчеркнула, что сразу после возобновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируется «возобновить получение для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги».

Ранее сообщалось, что Правительство изменило процедуру получения отсрочки для родственников людей, которые пропали без вести.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, что районные (городские) комиссии по направлению для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой от направления для прохождения базовой военной службы, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

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