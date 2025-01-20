З 22 січня в Резерв+ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів, — Катерина Черногоренко

В застосунок Резерв+ повертаються відстрочки для студентів, а також для аспірантів.

Джерело фото: Катерина Чорногоренко / Facebook

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що з 22 січня в застосунок Резерв+ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів.

Вона наголосила, що одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України планується «відновити отримання для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги».

Раніше ми писали, що Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Ще «Судово-юридична газета» писала, що районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою від направлення для проходження базової військової служби, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки.

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