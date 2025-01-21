У Резерв+ знову запрацювали відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів

Студенти, аспіранти та докторанти знову можуть отримати відстрочки через застосунок Резерв+.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що в застосунку Резерв+ запрацювали відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів.

«Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+», - сказала вона.

Також посадовиця додала, що наразі активно працюють, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+.

Раніше ми писали, що Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Ще «Судово-юридична газета» писала, що районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою від направлення для проходження базової військової служби, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.