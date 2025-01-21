Більшість українців готові підтримати біженців та ВПО – опитування

47% українців підтримують повернення біженців до України.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 47% українців висловлюють повну толерантність до біженців, а 40% підтримують їхнє повернення до України. Загалом, 87% респондентів висловилися за повернення біженців, тоді як лише 13% проти.

Ці дані відповідають результатам попереднього дослідження, проведеного у вересні 2022 року. Водночас соціологи зазначають, що середня соціальна дистанція між українцями та біженцями становить 3.66, що вказує на готовність українців підтримати певну близькість з цією групою людей. Індекс соціальної дистанції для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) складає 3.20.

Опитування також показало, що майже 58% респондентів готові прийняти біженців у своєму оточенні, а 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Загалом 93% українців підтримують присутність ВПО в країні, а ксенофобне ставлення до цієї групи мають лише 7% опитаних.

Отже, ситуація з ВПО в Україні залишається позитивною, що свідчить про високу толерантність та готовність до підтримки цих людей.

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