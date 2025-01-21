Уряд затвердив порядок формування державних резервів

Окрім того, Кабмін вдосконалив алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби.

Кабінет Міністрів затвердив порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Кабміну 21 січня.

За його словами посилюється контроль та відповідальність усіх задіяних в процесі зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів.

Прем’єр-міністр нагадав, що восени минулого року було ліквідовано Держрезерв та створено Державне агентство з управління резервами України, що дозволило перейти до сучасних механізмів формування та зберігання запасів.

Окрім того, Кабмін вдосконалив алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби. За словами Дениса Шмигаля, прийнятим рішенням доповнено підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов’язує законодавство. Крім того, перевірятиметься дотримання норм про локалізацію виробництва.

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