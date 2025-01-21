Правительство утвердило порядок формирования государственных резервов

Кроме того, Кабмин усовершенствовал алгоритм проведения проверок закупок со стороны Государственной аудиторской службы.

Кабинет Министров утвердил порядок формирования государственных резервов и перемещения материальных ценностей, а также порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Кабмина 21 января.

По его словам, усиливается контроль и ответственность всех задействованных в процессе хранения запасов сырья, топлива, техники, промышленных и продовольственных товаров, медикаментов и других ресурсов.

Премьер-министр напомнил, что осенью прошлого года было ликвидировано Госрезерв и создано Государственное агентство по управлению резервами Украины, что позволило перейти к современным механизмам формирования и хранения запасов.

Кроме того, Кабмин усовершенствовал алгоритм проведения проверок закупок со стороны Государственной аудиторской службы. По словам Дениса Шмыгаля, принятым решением дополнены основания проверки в случае непроведения открытых торгов, приобретения товаров без использования электронного каталога, если к этому обязывает законодательство. Кроме того, будет проверяться соблюдение норм о локализации производства.

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