Практика судов
  1. В Украине

Какие документы должен предоставить ФЛП при документальной проверке — напоминание налоговой

10:18, 22 января 2025
ГНС напомнила, в какой срок и какие документы дает предприниматель для проведения документальной проверки.
Какие документы должен предоставить ФЛП при документальной проверке — напоминание налоговой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба напомнила, в какой срок и какие документы предоставляет ФЛП для проведения документальной проверки.

Физическое лицо-предприниматель относительно которого приступили к документальной проверке (плановую или внеплановую) должно в первый день проверки предоставить должностному лицу контролирующего органа в полном объеме оригиналы всех документов за период проверки по вопросам, относящимся к предмету проверки.

В частности, по учету доходов, расходов и других показателей, по которым определяют объекты налогообложения и/или налоговые обязательства, а именно:

  • договоры (сделки) работ, услуг;
  • акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные;
  • выписки банка о движении денежных средств;
  • книгу учета доходов;
  • трудовые договоры, ведомости начисления и выплаты заработной платы;
  • другие документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности.

При проведении проверок должностные (служебные) лица контролирующего органа вправе получать у налогоплательщиков должным образом заверенные копии первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) объектов налогообложения, неуплате налогов, сборов, платежей, нарушении требований иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Такие копии свидетельствуют подписью налогоплательщика или его должностного лица и скрепляют печатью (при наличии) (абз. 1 п. 85.4 Налогового кодекса Украины).

Соответствующий запрос на получение копий документов представляет должностное (служебное) лицо контролирующего органа не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания проверки (абз. 2 п. 85.4 ТК).

Также предусмотрели, что должностное (служебное) лицо контролирующего органа, проводящее проверку, имеет право получать от плательщика или его законных представителей копии документов, относящихся к предмету проверки. Такие копии должны быть заверены подписью плательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при наличии) (п. 85.8 ТК).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин улучшит дисциплину получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе военнослужащих

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы, и члены их семей, которым предоставляются льготы, будут обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Наказание должно предотвращать уклонение от призыва другими лицами – Верховный Суд согласился с реальным лишением свободы на 3 года для уклониста

Как отметили судьи Верховного Суда, последствия уклонения от военной службы через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Большая Палата Верховного Суда объяснила, может ли Минюст обжаловать решение Высшего совета правосудия, который констатировал вмешательство в деятельность судьи

Минюст попытался обжаловать решение ВСП, которым Высший совет правосудия внес в Минюст представление о привлечении его должностных лиц к ответственности за вмешательство в работу судьи – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду