Какие документы должен предоставить ФЛП при документальной проверке — напоминание налоговой

ГНС напомнила, в какой срок и какие документы дает предприниматель для проведения документальной проверки.

Государственная налоговая служба напомнила, в какой срок и какие документы предоставляет ФЛП для проведения документальной проверки.

Физическое лицо-предприниматель относительно которого приступили к документальной проверке (плановую или внеплановую) должно в первый день проверки предоставить должностному лицу контролирующего органа в полном объеме оригиналы всех документов за период проверки по вопросам, относящимся к предмету проверки.

В частности, по учету доходов, расходов и других показателей, по которым определяют объекты налогообложения и/или налоговые обязательства, а именно:

договоры (сделки) работ, услуг;

акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные;

выписки банка о движении денежных средств;

книгу учета доходов;

трудовые договоры, ведомости начисления и выплаты заработной платы;

другие документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности.

При проведении проверок должностные (служебные) лица контролирующего органа вправе получать у налогоплательщиков должным образом заверенные копии первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) объектов налогообложения, неуплате налогов, сборов, платежей, нарушении требований иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Такие копии свидетельствуют подписью налогоплательщика или его должностного лица и скрепляют печатью (при наличии) (абз. 1 п. 85.4 Налогового кодекса Украины).

Соответствующий запрос на получение копий документов представляет должностное (служебное) лицо контролирующего органа не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания проверки (абз. 2 п. 85.4 ТК).

Также предусмотрели, что должностное (служебное) лицо контролирующего органа, проводящее проверку, имеет право получать от плательщика или его законных представителей копии документов, относящихся к предмету проверки. Такие копии должны быть заверены подписью плательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при наличии) (п. 85.8 ТК).

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