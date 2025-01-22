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Які документи має надати ФОП при документальній перевірці — нагадування податкової

10:18, 22 січня 2025
ДПС нагадала, в який термін та які документи надає підприємець для проведення документальної перевірки.
Які документи має надати ФОП при документальній перевірці — нагадування податкової
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Державна податкова служба нагадала, в який термін та які документи надає ФОП для проведення документальної перевірки.

Фізична особа-підприємець щодо якої розпочали документальну перевірку (планову або позапланову) повинна в перший день перевірки надати посадовій особі контролюючого органу у повному обсязі оригінали всіх документів за період перевірки з питань, які стосуються предмету перевірки.

Зокрема, щодо обліку доходів, витрат та інших показників, за якими визначають об’єкти оподаткування та/або податкові зобов’язання, а саме:

  • договори (угоди) робіт, послуг;
  • акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні;
  • виписки банку про рух грошових коштів;
  • книгу обліку доходів;
  • трудові договори, відомості нарахування та виплати заробітної плати;
  • інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності.

При проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи. Такі копії засвідчують підписом платника податків або його посадової особи та скріплюють печаткою (за наявності) (абз. 1 п. 85.4 Податкового кодексу України).

Відповідний запит на отримання копій документів подає посадова (службова) особа контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати закінчення перевірки (абз. 2 п. 85.4 ПК).

Також, передбачили, що посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, має право отримувати від платника або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (п. 85.8 ПК).

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