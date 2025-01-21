«Працевлаштовували» ухилянтів в ІТ-компанію для виїзду за кордон — на Львівщині викрили схему

На Львівщині правоохоронці заблокували ще один канал нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, організатором виявився 32-річний львів’янин, який обіцяв військовозобов’язаному «допомогти» безперешкодно покинути територію України в час війни.
«Вартість «послуги» становила 13 000 доларів США з особи», - заявили у відомстві.
Схема полягала в тому, що фігурант гарантував чоловіку призовного віку вирішити «питання» щодо оновлення облікових даних в одному з ТЦК та СП.
Після чого зловмисник зобов’язався «допомогти» працевлаштувати ухилянта в одну з ІТ-компаній, яка дає можливість бронювання від військової служби.
«В подальшому втікач повинен був покинути територію України під виглядом «службового відрядження» до крани ЄС», - додали у СБУ.
Правоохоронці затримали ділка «на гарячому» після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 6 000 доларів США. Затриманому вже повідомили про підозру.
Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.
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