«Трудоустраивали» уклонистов в ИТ-компанию для выезда за границу — во Львовской области разоблачили схему

Во Львовской области задержали организатора нелегальных трафиков для уклонистов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители заблокировали еще один канал нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, организатором оказался 32-летний львовянин, обещавший военнообязанному «помочь» беспрепятственно покинуть территорию Украины во время войны.

«Стоимость «услуги» составила 13 000 долларов США с человека», - заявили в ведомстве.

Схема заключалась в том, что фигурант гарантировал мужчине призывного возраста решить вопрос об обновлении учетных данных в одном из ТЦК и СП.

После чего злоумышленник обязался «помочь» трудоустроить уклониста в одну из ИТ-компаний, которая дает возможность бронирования от военной службы.

«В дальнейшем беглец должен был покинуть территорию Украины под видом «служебной командировки» в страну ЕС», - добавили в СБУ.

Правоохранители задержали дельца «на горячем» после получения части неправомерной выгоды в сумме 6 000 долларов США. Задержанному уже сообщили о подозрении.

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.