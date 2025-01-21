Изменена территориальная подсудность судебных дел Марьинского райсуда Донецкой области

С 3 февраля 2025 года дела Марьинского райсуда будет рассматривать Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

Высший совет правосудия с 3 февраля 2025 года изменил территориальную подсудность судебных дел Марьинского районного суда Донецкой области путем его передачи в Апостоловский районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает ВСП.

Отмечается, что приведенное может быть обеспечено при командировке судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого меняется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел.

Таким образом, ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам командировки судей Марьинского районного суда Донецкой области для осуществления правосудия.

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