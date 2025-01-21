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Змінена територіальна підсудність судових справ Мар’їнського райсуду Донецької області

13:50, 21 січня 2025
З 3 лютого 2025 року справи Мар’їнського райсуду буде розглядати Апостолівський районний суд Дніпропетровської області.
Змінена територіальна підсудність судових справ Мар’їнського райсуду Донецької області
Фото: mr.dn.court.gov.ua
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Вища рада правосуддя з 3 лютого 2025 року змінила територіальну підсудність судових справ Мар’їнського районного суду Донецької області шляхом її передачі до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області. Про це повідомляє ВРП.

Зазначається, що наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ.

Таким чином ВРП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань стосовно відрядження суддів Мар’їнського районного суду Донецької області для здійснення правосуддя.

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суд ВРП

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