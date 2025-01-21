Большинство украинцев готовы поддержать беженцев и ВПЛ – опрос

47% украинцев поддерживают возвращение беженцев в Украину.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 47% украинцев выражают полную толерантность к беженцам, а 40% поддерживают их возвращение в Украину. В общем, 87% респондентов высказались за возвращение беженцев, тогда как только 13% против.

Эти данные соответствуют результатам предыдущего исследования, проведенного в сентябре 2022 года. В то же время социологи отмечают, что средняя социальная дистанция между украинцами и беженцами составляет 3.66, что указывает на готовность украинцев поддержать определенную близость с этой группой людей. Индекс социальной дистанции для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составляет 3.20.

Опрос также показал, что почти 58% респондентов готовы принять беженцев в своем окружении, а 35% согласны, что они должны жить в Украине. В целом 93% украинцев поддерживают присутствие ВПЛ в стране, а ксенофобное отношение к этой группе имеют только 7% опрошенных.

Итак, ситуация с ВПЛ в Украине остается положительной, что свидетельствует о высокой толерантности и готовности к поддержке этих людей.

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