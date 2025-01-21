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На Буковині суд оштрафував чоловіка, який випасав кіз на кладовищі

18:56, 21 січня 2025
Чоловік має сплатити штраф у сумі 1360 гривень.
На Буковині суд оштрафував чоловіка, який випасав кіз на кладовищі
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Суд на Буковині оштрафував чоловіка, який випасав кіз на кладовищі. Рішення у справі № 724/4295/24 оприлюднив Хотинський районний суд Чернівецької області.

У матеріалах справи вказується, що житель Хотина отримав штраф від виконавчого комітету Хотинської міської ради за порушення правил благоустрою міста. Чоловік мав сплатити до міського бюджету 1360 грн за шкоду, яку завдали його кози. Згідно з постановою комітету він випасав свійських тварин у місцях, які не визначених міською радою.

«15 листопада 2024 року адміністративна комісія при виконкомі Хотинської міськради винесла постанову про те, що 20 жовтня 2024 року обвинувачений здійснював випасання свійських тварин кіз на території міського кладовища та присадибних ділянках суміжних землекористувачів. Це призвело до пошкодження намогильної споруди у межах встановлених для могили», – йдеться у рішенні суду.

Однак житель Хотина не погодився з постановою виконкому і виписаним штрафом й звернувся до суду. Він вважав, що постанова винесена з грубим порушенням, оскільки будь-яких протиправних дій, які б порушили вимоги правил благоустрою міста чоловік не вчиняв, на території кладовища кіз не випасав. Свідки підтвердили, що чоловік здійснює випасання кіз на території кладовища, оскільки проживає поруч.

«Один із свідків працює муніципальним інспектором Хотинської міської ради і неодноразово складав протоколи про адміністративне правопорушення відносно чоловіка за випасання кіз у невстановлених для цього місцях. Кози там випасаються постійно і вони наносять пошкодження могильним пам’ятникам, люди не можуть піти нормально до своїх родичів на могилу через наявність там кіз. У зв’язку із цим до міської ради надходить численна кількість скарг, люди скаржаться, що кози ходять дворами, все поїдають з присадибних ділянок. Восени в обвинуваченого було 34 особини кіз», – йдеться в рішенні суду.

Також під час судового розслідування продемонстрували відео, на якому видно, що на території кладовища в Хотині перебувають кози. Тварини там випасалися, ходили по цвинтарі та по могильних плитах.

Суд не скасував постанову за адміністративне правопорушення та залишив без змін штрафу в сумі 1360 гривень.

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