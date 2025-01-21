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Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

19:39, 21 січня 2025
Платниками податку на нерухоме майно, яке не є земельними ділянками, є як фізичні, так і юридичні особи, включаючи нерезидентів, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.
Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Фото: 24 канал
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Зазначається, що відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

Підпунктом 266.1.2 п. 266.1 ст. 266 ПКУ визначено платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

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