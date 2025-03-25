Поведение России в ближайшие дни покажет многое, если не все, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что если снова будут воздушные тревоги, военная активность в Черном море, а также российские манипуляции и угрозы, то необходимо будет принимать новые меры против Москвы.

Фото: koda.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Об этом он сказал в ходе вечернего обращения.

«Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то нужно будет принимать новые меры — именно против Москвы. Дипломатия должна работать. Мы со стороны Украины делаем все для этого», — сказал он.

Также Глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине.

«Благодарю Америку за то, что наши команды работают конструктивно и результативно. Результат нужен от России. Мы им не верим. На самом деле, мир не верит России. И они должны доказать, что готовы закончить войну и готовы не лгать миру, не лгать Трампу, не лгать Америке», — добавил он.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о режиме тишины в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре.

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