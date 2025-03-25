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Тишина в Черном море и запрет на удары по энергетике, — Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Саудовской Аравии

18:17, 25 марта 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что мониторинг ситуации будет проходить при участии США и третьих сторон.
Тишина в Черном море и запрет на удары по энергетике, — Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Саудовской Аравии
Фото: president.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. По его словам, все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о режиме тишины в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, эмбарго может начать действовать сразу после публикации заявлений со стороны Белого дома, пишет «Суспільне».

«Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация — ред.) считают, что сразу после того, как США официально выступят с заявлениями, может начаться имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивны», — сказал Зеленский.

Среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг при участии США и третьих сторон; обязательство двигаться к безусловному прекращению огня; помощь США Украине в возвращении детей, гражданских заложников и обмене пленных.

Президент Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, однако не уточнил, каких вопросов он будет касаться.

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Владимир Зеленский

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