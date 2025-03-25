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Тиша в Чорному морі та заборона на удари по енергетиці, — Зеленський розкрив деталі переговорів зі США в Саудівській Аравії

18:17, 25 березня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що моніторинг ситуації буде проходити за участі США та третіх сторін.
Тиша в Чорному морі та заборона на удари по енергетиці, — Зеленський розкрив деталі переговорів зі США в Саудівській Аравії
Фото: president.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. За його словами, всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюдення заяв зі сторони Білого дому, пише «Суспільне».

«Міністр оборони Умєров запитав американську сторону, коли домовленості можуть набути чинності. І вони (американська делегація — ред.) вважають, що одразу після того, як США офіційно вийдуть із заявами, може бути імплементація. Так, тут росіянам віри немає. Але ми будемо конструктивними», — сказав Зеленський.

Серед пунктів домовленостей між Україною та США: режим тиші у Чорному морі та вільне судноплавство; ембарго на удари по енергетичній інфраструктурі; моніторинг за участі США та третіх сторін; зобовʼязання рухатись до безумовного припинення вогню; США допомагатимуть Україні із поверненням дітей, цивільних заручників та обміном полонених.

Президент Зеленський сказав, що наступний раунд перемовин може відбутись найближчим часом, втім не уточнив, чого яких питань він стосуватиметься.

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Володимир Зеленський

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