Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило результати опитування стосовно факторів, які перешкоджають залученню молоді для роботи у сфері державної служби.
Опитування проводилося у липні-серпні 2024 року як серед молодих спеціалістів, які вже працюють або мають досвід державної служби, так і серед молоді, яка ще не має досвіду публічної служби.
Відповідно до результатів опитування, факторами, які не сприяють працевлаштуванню молоді на державній службі, вказані:
токсична організаційна культура на публічній службі – 23,2%
низькій рівень заробітної плати – 21,2%
корупція в органах публічної влади – 14,8%
вплив політичних сил на роботу публічних службовців – 14,3%
неможливість працювати дистанційно – 13,8%
рутина робота, неможливість реалізації власного професійного потенціалу – 12,3%
відсутність довіри до справедливості та неупередженості відбору кандидатів – 9,9%
високий рівень стресу, пов'язаний з роботою – 9,9%
відсутність підтримки колег у втіленні власних ініціатив – 7,9%
обмеження для виїзду за кордон – 7,4%
необхідність подавати декларацію про доходи та майно – 6,4%
негативне або упереджене ставлення громадськості до публічних службовців – 5,9%
високий рівень відповідальності та пов’язані з цим ризики – 5,9%
ризики, пов’язані з безпекою – 5,4%
відсутність можливостей кар’єрного росту – 5,4%
відсутність престижу роботи на публічній службі – 4,9%
відсутність конкурсного відбору – 3,4%
Також респонденти серед молоді вказали про складність бюрократичних процесів, як одну з головних перешкод для роботи на публічній службі. Це стосується і тривалості процедур затвердження документів, і надмірної регламентації та формалізму.
Нагадаємо, що у 2024 році кількість державних службовців віком до 35 років у сфері державної служби України складала всього 20%.
Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у 2024 році державних службовців частіше притягали до дисциплінарної відповідальності, ніж у 2023 році.
Автор В’ячеслав Хрипун
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