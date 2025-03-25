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Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

18:03, 25 березня 2025
На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.
Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу
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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило результати опитування стосовно факторів, які перешкоджають залученню молоді для роботи у сфері державної служби.

Опитування проводилося у липні-серпні 2024 року як серед молодих спеціалістів, які вже працюють або мають досвід державної служби, так і серед молоді, яка ще не має досвіду публічної служби.

Відповідно до результатів опитування, факторами, які не сприяють працевлаштуванню молоді на державній службі, вказані:

токсична організаційна культура на публічній службі – 23,2%

низькій рівень заробітної плати – 21,2%

корупція в органах публічної влади – 14,8%

вплив політичних сил на роботу публічних службовців – 14,3%

неможливість працювати дистанційно – 13,8%

рутина робота, неможливість реалізації власного професійного потенціалу – 12,3%

відсутність довіри до справедливості та неупередженості відбору кандидатів – 9,9%

високий рівень стресу, пов'язаний з роботою – 9,9%

відсутність підтримки колег у втіленні власних ініціатив – 7,9%

обмеження для виїзду за кордон – 7,4%

необхідність подавати декларацію про доходи та майно – 6,4%

негативне або упереджене ставлення громадськості до публічних службовців – 5,9%

високий рівень відповідальності та пов’язані з цим ризики – 5,9%

ризики, пов’язані з безпекою – 5,4%

відсутність можливостей кар’єрного росту – 5,4%

відсутність престижу роботи на публічній службі – 4,9%

відсутність конкурсного відбору – 3,4%

Також респонденти серед молоді вказали про складність бюрократичних процесів, як одну з головних перешкод для роботи на публічній службі. Це стосується і тривалості процедур затвердження документів, і надмірної регламентації та формалізму.

Нагадаємо, що у 2024 році кількість державних службовців віком до 35 років у сфері державної служби України складала всього 20%.  

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у 2024 році державних службовців частіше притягали до дисциплінарної відповідальності, ніж у 2023 році.

Автор В’ячеслав Хрипун

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корупція держслужбовці зарплата держслужба НАДС

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