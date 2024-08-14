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Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

07:45, 14 серпня 2024
У 2024 році молодше за 35 років лише 20% державних службовців.
Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що кількість молоді на державній службі – фахівців віком до 35 років, продовжує скорочуватися.

Наразі на державній службі є 31 745 чоловіків і жінок віком до 35 років, що становить лише 20% від загальної фактичної кількості працюючих держслужбовців в Україні.

22 661 (71%) співробітник зазначеної вікової категорії є жінками, а ще 9 084 (29%) складають чоловіки.

20 осіб віком до 35 років займають посади категорії «А», 3 917 осіб – категорії «Б», а 27 808 спеціалістів – категорії «В».

Слід зазначити, що у 2023 році у НАДС повідомили, що 21% державних службовців молодше 35 років.

Такий стан речей, як розповіли у НАДС, створює інституційну проблему для державної служби, оскільки публічна служба все більше старіє.

У 2023 році та на початку 2024 року на державній службі було 33 649 державних службовця віком до 35 років. Більшість з них складали жінки (23 942 жінки – 71%, та 707 чоловіки - 29%). 

25 державних службовців віком до 35 років займали посади категорії «А», 4 456 – категорії «Б» і 29 168 категорії «В».

Таким чином, у порівнянні з 2023 роком наразі на державній службі працюють на 1 904 спеціаліста у віці до 35 років менше. 

За даними НАДС, у 2020 році на державній службі працювало близько 27% молоді, у 2021-му – вже 25%, а за даними 2022 року — дещо більше 21%. 

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у серпні в НАДС також повідомили про подальше погіршення кадрового стану державної служби. 

За даними НАДС, за останні три місяці 2024 року державних службовців в Україні стало менше на 1 242 службовця.

З початку 2024 року на посади призначено 17 895 державних службовців усіх категорій, а звільнено за цей час – 18 917 держслужбовців (тобто звільнилося на 1022 держслужбовця більше, ніж було призначено на посади).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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