ЗСУ просунулися на 1-3 км в Курській області, під контролем 40 квадратних км, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про нові досягнення українських військ у Курській області.

Джерело фото: ArmyInform

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська за минулу добу просунулися на один-три кілометри в різних напрямках в Курській області та взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території.

«Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів, узято контроль над 40 кв. км території і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої тривають по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем, продовжуємо військову операцію», – зазначив Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Президент України заявив, що Україна контролює 74 населені пункти в Курській області.

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