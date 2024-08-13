ЗСУ контролюють 74 населені пункти в Курській області, – Володимир Зеленський

Президент України заявив про стабілізацію в 74 населених пунктах Курської області.

Джерело фото: ukrinform

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти в Курській області росії.

«Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що він постійно підтримує зв'язок із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським для моніторингу ситуації на фронті.

«Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється», – розповів Зеленський.

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