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У Києві затримали чоловіка за спробу спалити квартиру у Святошинському районі

07:54, 14 серпня 2024
Поліція з'ясувала, що чоловік був знайомий з потерпілою і через особисті образи вирішив таким чином їй помститися.
У Києві затримали чоловіка за спробу спалити квартиру у Святошинському районі
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Поліцейські Києва затримали чоловіка за спробу спалити квартиру у Святошинському районі. Правоохоронці повідомили йому про підозру за замах на умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

У поліції зазначили, що рятувальники вчасно ліквідували пожежу в результаті якої пошкодження отримали тільки вхідні двері до квартири.

Як з’ясували правоохоронці, раніше судимий 43-річний киянин, якого затримала поліція, був знайомий з потерпілою і через особисті образи вирішив таким чином їй помститися.

«Він зайшов до під’їзду, де мешкає жінка, переконався, що поблизу нікого немає, облив вхідні двері бензином, підпалив їх та відправився відпочивати на озеро», - пишуть у поліції.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили телефон, у якому правоохоронці виявили листування, де він погрожував жінці підпалом,  пишуть у поліції.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 – замах на умисне знищення або пошкодження майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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