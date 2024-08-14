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В Киеве задержали мужчину за попытку сжечь квартиру в Святошинском районе

07:54, 14 августа 2024
Полиция выяснила, что мужчина был знаком с потерпевшей и из-за личных оскорблений решил таким образом ей отомстить.
В Киеве задержали мужчину за попытку сжечь квартиру в Святошинском районе
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Полицейские Киева задержали мужчину за попытку сжечь квартиру в Святошинском районе. Правоохранители сообщили ему о подозрении за покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции отметили, что спасатели вовремя ликвидировали пожар, в результате которого повреждения получили только входные двери в квартиру.

Как выяснили правоохранители, ранее судимый 43-летний киевлянин, которого задержала полиция, был знаком с потерпевшей и из-за личных оскорблений решил таким образом отомстить ей.

«Он зашел в подъезд, где проживает женщина, убедился, что вблизи никого нет, облил входную дверь бензином, поджег ее и отправился отдыхать на озеро», - пишут в полиции.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли телефон, в котором правоохранители обнаружили переписку, где он угрожал женщине поджогом, пишут в полиции.

Следователи Святошинского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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