ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области, – Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о стабилизации в 74 населенных пунктах Курской области.

Источник фото: ukrinform

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области россии.

«Под контролем Украины 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий», - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что он постоянно поддерживает связь с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сирским для мониторинга ситуации на фронте.

«Постоянно на связи с Главкомом Александром Сырским: доклады по фронту и нашей операции в Курской области. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется», - рассказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.