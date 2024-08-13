ВСУ продвинулись на 1-3 км в Курской области, под контролем 40 квадратных км, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новых достижениях украинских войск в Курской области.

Источник фото: ArmyInform

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский сообщил, что украинские войска за минувшие сутки продвинулись на один-три километра в разных направлениях в Курской области и взяли под контроль 40 квадратных километров территории.

«Группировки Вооруженных сил Украины продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 3 километров, взят контроль над 40 кв. км территории и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои продолжаются по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем, продолжаем военную операцию», - отметил Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, Президент Украины заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области.

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