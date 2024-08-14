Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2024 году только 20% государственных служащих младше 35 лет.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что количество молодежи на государственной службе – специалистов в возрасте до 35 лет, продолжает сокращаться.

Сейчас на государственной службе 31 745 мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, что составляет лишь 20% от общего фактического количества работающих госслужащих в Украине.

22 661 (71%) специалистов указанной возрастной категории являются женщинами, а еще 9 084 (29%) составляют мужчины.

20 человек младше 35 лет занимают должности категории «А», 3 917 человек – категории «Б», а 27 808 специалистов – категории «В».

Следует отметить, что в 2023 году в НАГС сообщили, что 21% государственных служащих младше 35 лет.

Такое положение вещей, как рассказали в НАГС, создает институционную проблему для государственной службы, поскольку публичная служба все больше стареет.

В 2023 году и в начале 2024 года на государственной службе было 33 649 государственных служащих в возрасте до 35 лет. Большинство из них составляли женщины (23 942 женщины – 71%, и 9 707 мужчины – 29%).

25 государственных служащих младше 35 лет занимали должности категории «А», 4 456 – категории «Б» и 29 168 категории «В».

Таким образом, по сравнению с 2023 годом на государственной службе работают на 1 904 специалиста в возрасте до 35 лет меньше.

По данным НАГС, в 2020 году на государственной службе работало около 27% молодежи, в 2021-м – уже 25%, а по данным 2022 года – несколько больше 21%.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в августе в НАГС также сообщили о дальнейшем ухудшении кадрового состояния государственной службы.

По данным НАГС, за последние три месяца 2024 года государственных служащих в Украине стало меньше на 1 242 служащих.

С начала 2024 года на должности назначено 17 895 государственных служащих всех категорий, а уволено за это время – 18 917 госслужащих (т. е. уволилось на 1022 госслужащих больше, чем было назначено на должности).

Автор: Вячеслав Хрипун

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