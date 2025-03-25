Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало результаты опроса касательно факторов, препятствующих привлечению молодежи для работы в сфере государственной службы.
Опрос проводился в июле-августе 2024 года как среди молодых специалистов, уже работающих или имеющих опыт государственной службы, так и среди молодежи, у которой еще нет опыта публичной службы.
Согласно результатам опроса, факторами, которые не способствуют трудоустройству молодежи на государственной службе, указаны:
токсичная организационная культура на публичной службе – 23,2%
низкий уровень заработной платы – 21,2%
коррупция в органах публичной власти – 14,8%
влияние политических сил на работу публичных служащих – 14,3%
невозможность работать дистанционно – 13,8%
рутинная работа, невозможность реализации собственного профессионального потенциала – 12,3%
отсутствие доверия к справедливости и беспристрастности в отборе кандидатов – 9,9%
высокий уровень стресса, связанный с работой – 9,9%
отсутствие поддержки коллег в реализации собственных инициатив – 7,9%
ограничение для выезда за границу – 7,4%
необходимость подавать декларацию о доходах и имуществе – 6,4%
негативное или пристрастное отношение общественности к публичным служащим – 5,9%
высокий уровень ответственности и связанные с этим риски – 5,9%
риски, связанные с безопасностью – 5,4%
отсутствие возможностей для карьерного роста – 5,4%
отсутствие престижа работы на публичной службе – 4,9%
отсутствие конкурсного отбора – 3,4%
Также респонденты среди молодежи отметили сложность бюрократических процессов, как одно из главных препятствий для работы на публичной службе. Это касается и продолжительности процедур утверждения документов, и чрезмерной регламентации и формализма.
Напомним, что в 2024 году количество государственных служащих младше 35 лет в сфере государственной службы Украины составляло всего 20%.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году государственных служащих чаще привлекали к дисциплинарной ответственности, чем в 2023 году.
Автор Вячеслав Хрипун
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