Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало результаты опроса касательно факторов, препятствующих привлечению молодежи для работы в сфере государственной службы.

Опрос проводился в июле-августе 2024 года как среди молодых специалистов, уже работающих или имеющих опыт государственной службы, так и среди молодежи, у которой еще нет опыта публичной службы.

Согласно результатам опроса, факторами, которые не способствуют трудоустройству молодежи на государственной службе, указаны:

токсичная организационная культура на публичной службе – 23,2%

низкий уровень заработной платы – 21,2%

коррупция в органах публичной власти – 14,8%

влияние политических сил на работу публичных служащих – 14,3%

невозможность работать дистанционно – 13,8%

рутинная работа, невозможность реализации собственного профессионального потенциала – 12,3%

отсутствие доверия к справедливости и беспристрастности в отборе кандидатов – 9,9%

высокий уровень стресса, связанный с работой – 9,9%

отсутствие поддержки коллег в реализации собственных инициатив – 7,9%

ограничение для выезда за границу – 7,4%

необходимость подавать декларацию о доходах и имуществе – 6,4%

негативное или пристрастное отношение общественности к публичным служащим – 5,9%

высокий уровень ответственности и связанные с этим риски – 5,9%

риски, связанные с безопасностью – 5,4%

отсутствие возможностей для карьерного роста – 5,4%

отсутствие престижа работы на публичной службе – 4,9%

отсутствие конкурсного отбора – 3,4%

Также респонденты среди молодежи отметили сложность бюрократических процессов, как одно из главных препятствий для работы на публичной службе. Это касается и продолжительности процедур утверждения документов, и чрезмерной регламентации и формализма.

Напомним, что в 2024 году количество государственных служащих младше 35 лет в сфере государственной службы Украины составляло всего 20%.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году государственных служащих чаще привлекали к дисциплинарной ответственности, чем в 2023 году.

Автор Вячеслав Хрипун

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