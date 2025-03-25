Подсистема «Электронный суд» восстановила свою работоспособность, — ГП ИСС

Технические трудности, наблюдавшиеся в работе подсистемы «Электронный суд», были устранены.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта в работе подсистемы «Электронный суд» наблюдались временные технические трудности.

Позже Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что технические трудности, возникшие в работе подсистемы «Электронный суд», были устранены.

«Подсистема восстановила свою работоспособность и сейчас функционирует в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Также в ГП добавили, что подсистема Видеоконференцсвязи продолжает работать без сбоев.

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