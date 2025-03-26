В Киеве проведут реконструкцию тепловых сетей на 13 проблемных участках

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в столице планируют провести комплекс ремонтных и регламентных работ.

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В Киеве выполнят реконструкцию тепловых сетей на 13 проблемных участках. В частности, в рамках подготовки к новому отопительному сезону в столице планируют провести комплекс ремонтных и регламентных работ, а также масштабную реконструкцию на проблемных участках. Об этом пишут в КГГА.

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, теплоснабжающие предприятия Киева планируют:

провести работы на котельных,

продолжить восстановление разрушенного врагом оборудования,

проводить гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы снизить аварийность зимой.

Кроме того, планируется подготовить к зиме оборудование почти 3 000 теплопунктов и создать запас материалов на зиму.

«Также запланирована комплексная реконструкция на 13 объектах, от которых получают тепло большое количество потребителей и где зафиксировано наибольшее количество аварий. Безусловно, эти объемы не сравнимы с теми темпами реконструкции, которые у нас были до военного положения. Однако даже такой уровень замены сетей положительно влияет на их состояние, снижение аварий и теплопотерь», – резюмировал должностное лицо.

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