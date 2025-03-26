Верховная Рада запретила приостанавливать решения о принудительном отчуждении недвижимости путем обеспечения иска относительно земли в Ужгородском районе

Принятый закон о принудительном отчуждении земли и домов временно запрещает обеспечение иска через суд путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 марта приняла доработанный после вето Президента закон 9549 об особенностях принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры. В частности, речь идет о землях и домах в Ужгородском районе Закарпатской области, но не только об этой местности.

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады перечислило ряд рисков этого законопроекта в уже доработанной редакции. Следует отметить, что законопроект дорабатывался несколько раз, и на сайте парламента размещена финальная версия ко второму чтению, датированная 19 марта.

Как отметили в ГЮУ, анализ новой статьи 14-1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» в редакции доработанного закона и связанных с ней норм свидетельствует, что в целом эти нормы регулируют общественные отношения, касающиеся отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества, находящихся на них, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

При этом такие объекты не возвращаются собственникам, даже если они сохранились.

Таким образом, изменения, касающиеся принудительного отчуждения имущества, целесообразно было вносить не в Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», а в Закон «Об отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества, находящихся на них, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости».

Какие земельные участки или другое недвижимое имущество можно отчуждать

Доработанным законом предусматриваются изменения, которыми определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Этими изменениями устанавливается:

возможность принудительного отчуждения по мотивам общественной необходимости по решению Кабмина в течение действия военного положения, в частности земельных участков и других объектов недвижимого имущества частной и коммунальной собственности;

возмещение за счет, в частности, средств государственного бюджета (его резервного фонда) стоимости отчуждаемого недвижимого имущества и убытков, причиненных таким принудительным отчуждением.

Согласно положению новой статьи 14-1 закона, перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, определяется Кабмином по заявлению Закарпатской областной государственной администрации.

ГЮУ указывает на неопределенность способа и критериев, по которым должно быть установлено, подлежит ли включению в этот перечень субъект хозяйствования, для размещения объекта которого допускается принудительное отчуждение.

«При таких условиях фактически любые земельные участки и другое недвижимое имущество могут быть отнесены к тем, которые необходимы для дальнейшей хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по определенному правительством порядку и, соответственно, принудительно отчуждены, даже если в этом нет крайней необходимости», – отметили в ГЮУ.

Кроме того, по мнению экспертов, существуют определенные риски в механизме возмещения ущерба за счет резервного фонда бюджета.

Действие сервитута прекращается в случае принудительного отчуждения земельного участка

В управлении указали, что часть 3 статьи 102 Земельного кодекса в редакции доработанного закона предусматривает, что действие сервитута прекращается в случае принудительного отчуждения земельного участка в соответствии со статьей 14-1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения». Государственная регистрация прекращения права собственности на такой земельный участок является основанием для государственной регистрации прекращения права сервитута.

Однако, как отметили эксперты, такой подход противоречит части 6 статьи 403 Гражданского кодекса, согласно которой сервитут сохраняет силу в случае перехода права собственности на имущество, в отношении которого он установлен, к другим лицам.

Для строительства сетей «или связанных средств»

Кроме того, в ряде положений закона (изменения в Земельный кодекс, законы «О местном самоуправлении в Украине», «Об аренде земли», «Об оценке земель», «О доступе к публичной информации», «О регулировании градостроительной деятельности», «Об электронных коммуникациях» и др.) используется юридическая конструкция «развертывание электронных коммуникационных сетей» с определением этого термина как «строительство инфраструктуры электронных коммуникационных сетей или связанных средств, установка (размещение) на земельных участках временных технических средств и/или сооружений, электронных коммуникационных сетей, размещение технических средств и/или сооружений электронных коммуникационных сетей или связанных средств на элементах инфраструктуры объектов доступа, а также строительство электрических сетей и/или линий электропередачи, обеспечивающих функционирование указанных в этом пункте сетей, средств и сооружений», и предлагается установить вид права земельного сервитута как «право на развертывание и эксплуатацию электронных коммуникационных сетей».

Однако указанная категория «связанные средства» не является однозначной и лишена четкости, поскольку не раскрывается ни ее содержание, ни объем. Таким образом, создается возможность неоднозначного применения.

Запрет обеспечения иска

Также доработанным законом предложено дополнить переходные положения Кодекса административного судопроизводства пунктом 45, согласно которому в течение действия военного положения и в течение 2 лет с даты его прекращения или отмены, но не позднее 1 января 2027 года:

не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решения об утверждении технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, принятого в соответствии со статьей 14-1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», а также путем запрета совершения действий по реализации указанного решения, а также решений о принудительном отчуждении имущества, решений о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества, решений о включении субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, принятых в соответствии с указанной статьей;

в решении административного суда о принудительном отчуждении земельного участка или другого недвижимого имущества, принятого с учетом положений статьи 14-1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», указывается соответствующая информация, в частности кадастровый номер земельного участка, который принудительно отчуждается; описание другого объекта недвижимого имущества, который принудительно отчуждается, и т. д.

В ГЮУ ВР обратили внимание, что положения об обеспечении иска в административном судопроизводстве предусмотрены статьями 150–158 КАС. В то же время доработанным законом предлагается дополнительно урегулировать этот вопрос в переходных положениях этого Кодекса с учетом введенного в 2022 году военного положения.

Вместе с тем, как указали в ГЮУ, во-первых, запрет обеспечения иска способом, указанным в подпункте 1 пункта 45, даже в определенный период не учитывает требования Конституции и других законодательных актов.

Как известно, обеспечение иска является средством, направленным, в частности, на предотвращение возможных нарушений имущественных прав или охраняемых законом интересов юридического или физического лица, которое заключается в принятии мер, с помощью которых в дальнейшем гарантируется исполнение судебных решений.

Кроме того, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда или эффективную защиту либо восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, за защитой которых он обратился или намерен обратиться в суд.

Таким образом, предложенные положения создают условия, при которых истец не сможет эффективно восстановить свои нарушенные или оспариваемые права или интересы.

Во-вторых, предусматривая такие временные ограничения в праве на обращение в суд относительно обеспечения иска именно в переходных положениях КАСУ, законодатель тем самым делает невозможным обращение лица в будущем в Конституционный Суд, поскольку, согласно правовым позициям КСУ, нормы или акты, утратившие силу, теряют юридическую силу и не могут рассматриваться на предмет их соответствия Конституции.

Ниже приводим сравнительную таблицу ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

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