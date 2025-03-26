Аннулируется ли пеня в случае ошибочной уплаты — ответ налоговой

Аннулирование пени возможно при ошибочной уплате на другой бюджетный счет при условии соблюдения установленных требований.

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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Волынской области рассказали, подлежит ли аннулированию начисленная пеня в случае ошибочной уплаты.

Согласно Закону от 23.02.2024 №3603-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины» пункт 129.9 ст. 129 Налогового кодекса Украины дополнен подпунктом 129.9.8 и установлено, что пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случае ошибочной уплаты плательщиком налогов, в том числе налоговым агентом, денежного обязательства на другой бюджетный счет (без нарушения законодательно установленного срока уплаты налога или согласованной суммы денежного обязательства в бюджет).

Обязательным условием подтверждения ошибочной уплаты плательщиком налогов денежного обязательства на другой бюджетный счет с соблюдением предельных сроков уплаты налогов или согласованной суммы денежных обязательств в бюджет является совершение плательщиком действий, предусмотренных ст. 43 НКУ, а именно: подача плательщиком налогов в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учета) ошибочно и/или излишне уплаченной суммы заявления в произвольной форме о возврате из бюджета ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежного обязательства (кроме единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) в течение 1095 дней со дня их возникновения с обязательным указанием направления перечисления таких средств – на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, независимо от вида бюджета.

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