Чи анулюється пеня у разі помилкової сплати — відповідь податкової

Анулювання пені можливе у разі помилкової сплати на інший бюджетний рахунок за умови дотримання встановлених вимог.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області розповіли, чи підлягає анулюванню нарахована пеня у разі помилкової сплати.

Відповідно до Закону від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України» пункт 129.9 ст. 129 Податкового Кодексу України доповнено пп. 129.9.8 та встановлено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у разі помилкової сплати платником податків, у тому числі податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету).

Обов’язковою умовою підтвердження помилкової сплати платником податків грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок із дотриманням граничних строків сплати податків або узгодженої суми грошових зобов’язань до бюджету є вчинення платником дій, передбачених ст. 43 ПКУ, а саме:подання платником податків до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяви у довільній формі щодо повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) протягом 1095 днів від дня їх виникнення з обов’язковим зазначенням напряму перерахування таких коштів – на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.