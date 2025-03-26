В Оболонському районі Києва авто на дорозі охопило полум'ям – відео

Автомобіль Toyota охопило полум'я.

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В Оболонському районі столиці загасити палаючий автомобіль на дорозі. Як повідомили у Патрульній поліції Києві, автомобіль Toyota, який охопило полум'я, побачили інспектори під час патрулювання.

«Ми швидко відвели водія та інших громадян, які перебували поряд на безпечну відстань. Також ми обмежили місце події, аби ніхто не травмувався, а інші автомобілі не зазнали пошкоджень, та розпочали боротьбу з полум'ям», - розповіли у поліції.

За допомогою службових вогнегасників, патрульні стримували пожежу до приїзду вогнеборців, які остаточно приборкали загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав.

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