ВККС призначила інтерв’ю з психологом для 7 суддів

У ВККС зазначили, що тривалість інтерв’ю з психологом складатиме близько однієї години.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 березня ухвалила рішення про призначення другого етапу тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей у межах кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – інтерв’ю з психологом в режимі відеоконференції для 7 суддів.

Тривалість інтерв’ю – до однієї години.

Графік проведення інтерв’ю з психологом:

Повідомлення з індивідуальними посиланнями для доступу до системи відеоконференцзв’язку буде надіслано за місцем роботи суддів та на особисті електронні адреси (за наявності у суддівському досьє).

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