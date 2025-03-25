Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС назначила интервью с психологом для 7 судей

17:47, 25 марта 2025
В ВККС отметили, что продолжительность интервью с психологом составит около одного часа.
ВККС назначила интервью с психологом для 7 судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 25 марта приняла решение о назначении второго этапа тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей в рамках квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности — интервью с психологом в режиме видеоконференции для 7 судей.

Продолжительность интервью — до одного часа.

График проведения интервью с психологом:

Уведомления с индивидуальными ссылками для доступа к системе видеоконференцсвязи будут отправлены по месту работы судей и на личные электронные адреса (при наличии в судейском досье).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС квалификационная оценка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва