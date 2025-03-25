ВККС назначила интервью с психологом для 7 судей

В ВККС отметили, что продолжительность интервью с психологом составит около одного часа.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 25 марта приняла решение о назначении второго этапа тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей в рамках квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности — интервью с психологом в режиме видеоконференции для 7 судей.

Продолжительность интервью — до одного часа.

График проведения интервью с психологом:

Уведомления с индивидуальными ссылками для доступа к системе видеоконференцсвязи будут отправлены по месту работы судей и на личные электронные адреса (при наличии в судейском досье).

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