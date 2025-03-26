В Киеве дельцы поставляли в СИЗО наркотики, спрятанные в конфетах, бананах и носках, фото

Злоумышленники наладили поставку и сбыт наркотиков в Киевском следственном изоляторе.

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В Киеве будут судить членов группы, которые поставляли метадон в СИЗО в конфетах, бананах и носках. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех местных жителей — двух женщин и мужчины, которые наладили поставку и сбыт наркотиков в Киевском следственном изоляторе.

Установлено, что обвиняемые во главе с 47-летней женщиной, находящейся в СИЗО, создали организованную группу, специализировавшуюся на приобретении, хранении и сбыте наркотиков.

Злоумышленники фасовали и маскировали метадон в конфетах, бананах и носках, которые передавались в изолятор, где организаторша распространяла наркотики среди заключенных.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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